В Дели шесть пассажиров пострадали при эвакуации рейса из-за отказа двигателя
Шесть пассажиров госпитализированы после аварийной эвакуации самолета Airbus A330 авиакомпании SWISS, следовавшего рейсом LX147 из Дели в Цюрих, сообщает Ecomomic Times. Инцидент произошел рано утром 26 апреля в международном аэропорту имени Индиры Ганди.
По данным местных СМИ, во время разбега по взлетно-посадочной полосе у лайнера отказал и загорелся один из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет и экстренно эвакуировать пассажиров и экипаж через надувные трапы.
На борту находился 231 человек: 228 пассажиров и четверо младенцев, а также члены экипажа. По предварительной информации, лайнер успел развить скорость около 104 узлов (примерно 192 км/ч) до момента остановки.
В результате эвакуации травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Члены экипажа не пострадали.
В авиакомпании SWISS подтвердили факт инцидента и сообщили о создании оперативного штаба. Для небольшого числа пассажиров, которые не смогли самостоятельно воспользоваться аварийными трапами, были поданы специальные лестницы.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Дели временно закрыта до завершения работ по эвакуации поврежденного воздушного судна. Обстоятельства произошедшего выясняются.