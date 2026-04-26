Тишковец предупредил о снеге и шторме в европейской части России
На европейскую часть России надвигаются снег и шторм – непогода придет в Центральную Россию, Черноземье и на север Донбасса к 27 апреля. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Скорость ветра будет достигать 17–22 м/с, местами до 25 м/с. Это соответствует 9-балльному шторму из 12 возможных, указал Тишковец. При таких порывах человеку трудно идти против ветра и его может сбить с ног, возникает риск падения деревьев.
Также ожидаются снегопады и гололедица. В отдельных регионах может сформироваться снежный покров, а на дорогах – опасные условия для движения.
27 апреля в Москве и Подмосковье возможны «рваная» метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости от 600 м до 1 км. Возможен мокрый снег, может образоваться снежный покров высотой до 2–5 см. При этом на севере Московской области (в частности, в Дмитрове, Талдоме, Сергиевом Посаде) высота снежного покрова составит от 9 до 14 см.
Скорость ветра может составлять от 7 до 12 м/сек, вечером – до 20 м/сек. В Подмосковье порывы ветра могут достигать 22 м/сек. Температура воздуха опустится до 0, по области местами на северо-западе и западе заморозки до –1, на дорогах гололедица, днем в городе от +2 до +4, в Подмосковье – от 0 до +5.
Тишковец сообщал до этого, что в ночь на 26 апреля в Москве выпало до 0,5–1 л дождевой воды на 1 кв. м, а по северо-западу области в Волоколамске – до 8 л на 1 кв. м площади. На 26 апреля Москве погода определяется теплым сектором североатлантического циклона с центром над Ладогой, где ливни местами переходят в снег.