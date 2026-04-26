Скончался заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Лев Шимелов родился 28 января 1930 г. в Баку. Его творческий путь начался в 1952 г., когда он был приглашен на профессиональную эстраду. В 1961 г. стал конферансье джаз‑оркестра Азербайджана, затем работал в Московском мюзик‑холле и Москонцерте.