Общество

Скончался заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Ведомости

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов ушел из жизни в возрасте 96 лет. Соответствующая информация размещена на портале kino-teatr.ru.

Причиной смерти стал инсульт, передают «РИА Новости». Врачи боролись за его жизнь неделю, провели операцию и подключили к ИВЛ, но спасти артиста не удалось. Он скончался 24 апреля.

Прощание с артистом состоялось в воскресенье в Боткинской больнице, рассказали агентству в окружении артиста. Похоронят Шимелова на Ваганьковском кладбище – точная дата похорон будет объявлена позже.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 г. в Баку. Его творческий путь начался в 1952 г., когда он был приглашен на профессиональную эстраду. В 1961 г. стал конферансье джаз‑оркестра Азербайджана, затем работал в Московском мюзик‑холле и Москонцерте.

Шимелов прославился в том числе благодаря оригинальной пародии на героев мультфильмов. Как эстрадный режиссер он поставил программы «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» (с участием Любови Полищук) и «Это было вчера». С 1979 г. был ведущим популярной передачи «Радионяня».

В 1990 г. Шимелову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

