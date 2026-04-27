Человек упал под поезд и погиб на Сокольнической линии Мосметро
Пассажир московского метро упал под поезд и погиб на Сокольнической линии, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Человек погиб в результате падения на пути под поезд на станции "Преображенская площадь"», – сказал агентству собеседник.
В 12:59 мск дептранс Москвы сообщал, что на Сокольнической линии остановили движение поездов от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». В обратном направлении составы продолжали движение с увеличенными интервалами. Причиной назвали человека на путях.
24 апреля пассажир упал на рельсы на станции «Красносельская», засмотревшись в телефон. Его оштрафовали по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности) на 20 000 руб.