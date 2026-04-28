Общество

Собянин выразил соболезнования семьям жертв пожара на стройплощадке

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на стройплощадке в районе Аэропорт. Он написал об этом в своем канале в Telegram.

Градоначальник сообщил, что правоохранительные органы устанавливают все причины происшествия. На месте работают городские службы и медики.

По последним данным, в результате пожара погибли семь человек, еще 12 пострадали. Огнеборцы спасли из здания 31 человека.

Возгорание произошло по адресу: 2-й Амбулаторный переулок, д. 14, где, по данным СМИ, ведется строительство жилого комплекса. К тушению привлекли более 120 человек и 30 единиц спецтехники. Пожару был присвоен пятый, максимальный ранг сложности. По данным МЧС, огонь полностью ликвидирован на площади 1400 кв. м.

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль прокуратура.

