Бастрыкин: число раскрытых преступлений прошлых лет выросло на 63%

Ведомости

Число раскрытых преступлений прошлых лет выросло на 63%, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по итогам работы следственных органов за I квартал.

Он подчеркнул, что необходимо использовать современный криминалистический и экспертный инструментарий и наращивать работу на этом направлении. По его словам, необходимо также искоренять обстоятельства, из-за которых стали возможны преступления, а также исключать шаблонность и поверхностность при осуществлении превентивной работы.

Глава СК РФ также сообщил, что за первые три месяца 2026 г. в России расследовано 29 000 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в организованных формах. Сумма возмещенного ущерба увеличилась до 51 млрд руб. с 40 млрд руб. Имущество, на которое наложили арест в течение I квартала, оценивается в 82 млрд руб.

Бастрыкин отметил, что в следственных органах выросло число оконченных уголовных дел, по которым внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, увеличилось более чем на четверть.

Бастрыкин в ходе совещания также заслушал доклады руководителей подразделений, в работе которых выявлены упущения и недостатки.

15 февраля ТАСС со ссылкой на материалы статистики сообщил, что почти 6000 убийств зарегистрировано в 2025 г., а также 3400 изнасилований, более 2700 хулиганств и почти 2500 разбоев. Всего в январе – декабре прошлого года зарегистрировано 1,7 млн преступлений, что на 7,3% меньше, чем годом ранее.

