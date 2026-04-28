Общество

В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Проект вводит определение понятия «единый реестр домашних животных», а также устанавливает необходимость маркировать и регистрировать питомцев в этой системе. Проект наделяет правительство РФ полномочиями по утверждению перечня видов домашних животных, которые подлежат регистрации, а также порядка и срока прохождения этой процедуры.

В пояснительной записке говорится, что инициатива подготовлена для более ответственного обращения с домашними животными, в том числе обеспечения возможности поиска владельцев потерявшихся. Это также снизит количество бездомных животных, отметили составители законопроекта. Кроме того, необходимость изменений вызвана и внутренней миграцией: хозяева могут переезжать и путешествовать вместе с питомцами, и важно, чтобы владельцем не пришлось повторно регистрировать домашних животных.

По оценке на 2025 г., в РФ насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, среди которых 2,8 млн кошек и 800 000 собак, говорится в исследовании Центра изучения питания и благополучия животных совместно с маркетинговым агентством «Инсайтика». При этом в приютах находятся около 170 000–250 000 животных, свидетельствуют данные переписи. Ежегодно от 40 000 до 60 000 животных из приютов находят новый дом, уточняется там же.

