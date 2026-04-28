В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных

По оценке на 2025 г., в РФ насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, среди которых 2,8 млн кошек и 800 000 собак, говорится в исследовании Центра изучения питания и благополучия животных совместно с маркетинговым агентством «Инсайтика». При этом в приютах находятся около 170 000–250 000 животных, свидетельствуют данные переписи. Ежегодно от 40 000 до 60 000 животных из приютов находят новый дом, уточняется там же.