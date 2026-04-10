Около 80% приютов для бездомных животных в России являются частными

Около 80% приютов для бездомных животных в России являются частнымиВсего в стране более 800 приютов, в которых проживают 250 000 животных
В России большинство действующих приютов для животных являются частными (84%). Такие данные приводятся во Всероссийской переписи приютов, которую провел Центр изучения питания и благополучия животных совместно с маркетинговым агентством «Инсайтика» (есть у «Ведомостей). Доля муниципальных приютов составляет 14%, федеральных – 2%. Всего же аналитики насчитали 819 действующих приютов по всей стране.
Исследование проводилось с октября 2025 г. по февраль 2026 г. В ограничениях анализа отмечается, что часть приютов в стране непубличны и не все из них раскрывают полную информацию о себе. По оценкам аналитиков, в России начиная с 2020 г. в год открывалось в среднем около 20 приютов. Средний возраст приюта составляет девять лет.
По оценке на 2025 г., в РФ насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, среди которых 2,8 млн кошек и 800 000 собак, говорится в исследовании. При этом в приютах находятся около 170 000–250 000 животных, свидетельствуют данные переписи. Ежегодно от 40 000 до 60 000 животных из приютов находят новый дом, уточняется там же.
Большая часть приютов (157) находятся в Центральном федеральном округе. В лидерах по числу приютов также Приволжский федеральных округ (143) и Северо-Западный федеральный округ (137). Согласно подсчетам Всероссийской переписи, в Сибирском федеральном округе располагаются 110 приютов, в Уральском – 101, в Дальневосточном – 98. Меньше всего приютов в Южном федеральном округе (48) и Северо-Кавказском федеральном округе (25).
Как указано в результатах Всероссийский переписи, 75% частных приютов зарегистрированы как некоммерческие организации, а 8% выбрали форму индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью. Без регистрации существуют 17% частных приютов. Средний возраст юрлица приюта составляет семь лет.
Приют для бездомных животных – это не здание, а эффективная система, которая включает в себя кадры, технологии, выстроенную коммуникацию с аудиторией, говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. Многие приюты попадают в замкнутый круг: чтобы привлекать системные ресурсы, им нужны средства на продвижение и фандрайзинг, которых, в свою очередь, критически не хватает. Из-за этого организации остаются хрупкими и неустойчивыми, добавила она. По мнению Онуфриенко, в таких условиях повышается роль не только государственной поддержки, но и стратегической работы самих приютов.
В мае прошлого года «Ведомости» писали, что за 2024 г. на государственные закупки, связанные с содержанием бездомных животных, ушло более 12 млрд руб. Дороже всего обошлось содержание в приютах животных, которых нельзя вернуть на прежнее место обитания. В 2024 г. по всем регионам страны было размещено более 3100 тендеров на общую сумму 5,9 млрд руб.