Около 80% приютов для бездомных животных в России являются частными

Приют для бездомных животных – это не здание, а эффективная система, которая включает в себя кадры, технологии, выстроенную коммуникацию с аудиторией, говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. Многие приюты попадают в замкнутый круг: чтобы привлекать системные ресурсы, им нужны средства на продвижение и фандрайзинг, которых, в свою очередь, критически не хватает. Из-за этого организации остаются хрупкими и неустойчивыми, добавила она. По мнению Онуфриенко, в таких условиях повышается роль не только государственной поддержки, но и стратегической работы самих приютов.