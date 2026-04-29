Главная / Общество /

Семь рейсов задержаны и отменены в аэропорту Уфы

Из-за ограничений в воздушном пространстве пять рейсов задерживаются и два отменены в аэропорту Уфы, следует из данных на онлайн-табло авиагавани.

«В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту Уфы имеются задержки рейсов», – такое уведомление всплывает при открытии сайта аэропорта.

В Уфе задерживаются рейсы в Москву, Самару, Минеральные Воды, Бованенково и Махачкалу. Полеты в Екатеринбург и Санкт-Петербург были отменены. Кроме того, задерживаются 13 самолетов, которые должны прилететь в Уфу.

В аэропорту Казани также фиксируются задержки более 30 рейсов. Вылететь из авиагавани должны пять самолетов в Москву, три в Санкт-Петербург, по два в Ташкент и Стамбул, по одному – в Душанбе, Тбилиси, Краснодар, Волгоград, Минеральные Воды и Сочи. Остальные задерживаются на прилет в Казань.

В 9:46 мск Росавиация сняла ограничения с аэропортов Казани, Чебоксаров, Бугульмы, Нижнекамска и Ижевска. До этого меры перестали действовать в Ульяновске и Самаре. Сейчас ограничения введены в Перми, Екатеринбурге, Орске, Челябинске, Оренбурге и Уфе.

В ночь на 29 апреля силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки отразили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областях и в Крыму.

