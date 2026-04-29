В 2026 году в России отберут еще 50 новых инженерных школ
Минобрнауки РФ в 2026 г. отберет еще 50 новых передовых инженерных школ (ПИШ), сообщил глава министерства Валерий Фальков в ходе стратегической сессии в Сеченовском университете «Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий». Его цитирует «РИА Новости».
По словам Фалькова, отобранные школы будут работать минимум до 2030 г. Необходимо научиться создавать крупные и эффективные партнерства для решения технологических задач, отметил министр.
Передовые инженерные школы – это федеральный проект, который реализуется с 2022 г. по инициативе Минобрнауки РФ. Компании – индустриальные лидеры софинансируют образовательные учреждения вместе с государством.
26 ноября 2025 г. ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям» заявил, что ни одна из ПИШ не закрылась после того, как завершился трехлетний срок ее государственного финансирования, который предусмотрен в проекте.
По словам Шевченко, каждая образовательная организация выбирает свою стратегию по продолжению деятельности без бюджетных средств. Он отметил, что «не все они выживут».