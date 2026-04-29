Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,937-0,4%VEON-RX66,9-1,47%ARSA7,93-0,5%IMOEX2 677,55-0,71%RTSI1 129,25-0,71%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,97+0,16%
Главная / Общество /

В 2026 году в России отберут еще 50 новых инженерных школ

Ведомости

Минобрнауки РФ в 2026 г. отберет еще 50 новых передовых инженерных школ (ПИШ), сообщил глава министерства Валерий Фальков в ходе стратегической сессии в Сеченовском университете «Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий». Его цитирует «РИА Новости».

По словам Фалькова, отобранные школы будут работать минимум до 2030 г. Необходимо научиться создавать крупные и эффективные партнерства для решения технологических задач, отметил министр.

Передовые инженерные школы – это федеральный проект, который реализуется с 2022 г. по инициативе Минобрнауки РФ. Компании – индустриальные лидеры софинансируют образовательные учреждения вместе с государством.

26 ноября 2025 г. ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям» заявил, что ни одна из ПИШ не закрылась после того, как завершился трехлетний срок ее государственного финансирования, который предусмотрен в проекте.

По словам Шевченко, каждая образовательная организация выбирает свою стратегию по продолжению деятельности без бюджетных средств. Он отметил, что «не все они выживут».

