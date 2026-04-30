Росавиация ограничила работу аэропорта в Уфе
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
Информация об ограничениях была опубликована в 06:08 мск. Они потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 29 апреля и ночью 30 апреля Росавиация ограничила работу аэропортов Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Бугульмы. Мера уже отменена в Екатеринбурге, Саратове, Пензе и в Волгограде.