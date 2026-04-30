Музаев анонсировал введение устного экзамена по истории не ранее 2028 года
Устный экзамен по истории для девятиклассников в России могут ввести только в 2027/2028 учебном году, но не ранее, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 г. (2027/28 года обучения)», – отметил он.
Как объяснил Музаев, планируется проводить устное тестирование в феврале. Он уточнил, что история в школах перешла на единую линейку учебников. «Не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы», – подчеркнул глава Рособрнадзора.
По словам Музаева, российские ведомства никогда не делают экзамены новых форматов «суперсложными». Он отметил, что важно, чтобы предмет «история» любили и хотели знать хорошо.
В марте Музаев говорил, что новый экзамен по истории для учеников 9-х классов повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки более содержательными. Он добавил, что ежегодно экзамен будет сдавать более 1,5 млн школьников. По словам представителя пресс-службы Минпросвещения, школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.