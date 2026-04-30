Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%
Главная / Общество /

Музаев анонсировал введение устного экзамена по истории не ранее 2028 года

Ведомости

Устный экзамен по истории для девятиклассников в России могут ввести только в 2027/2028 учебном году, но не ранее, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 г. (2027/28 года обучения)», – отметил он.

Как объяснил Музаев, планируется проводить устное тестирование в феврале. Он уточнил, что история в школах перешла на единую линейку учебников. «Не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы», – подчеркнул глава Рособрнадзора.

По словам Музаева, российские ведомства никогда не делают экзамены новых форматов «суперсложными». Он отметил, что важно, чтобы предмет «история» любили и хотели знать хорошо.

В марте Музаев говорил, что новый экзамен по истории для учеников 9-х классов повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки более содержательными. Он добавил, что ежегодно экзамен будет сдавать более 1,5 млн школьников. По словам представителя пресс-службы Минпросвещения, школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её