Рудник обрушился в Магаданской области, под завалами могут быть люди

24 апреля на промышленную площадку у рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии сошла лавина. Пострадали двое работников. 28 апреля директор рудника направил на расчистку промышленной площадки девять работников предприятия. Во время работ сошла вторая лавина. Погибли шестеро сотрудников предприятия, еще трое не пострадали. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор предприятия задержан.