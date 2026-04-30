РЖД: травмы на железной дороге получили 39 детей в начале 2026 года
Всего в начале года пострадали 339 человек, 235 из них погибли.
Как отметили в РЖД, самыми распространенными нарушениями стали хождение по путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, незаконное нахождение или падение с крыши вагона.
«Впереди летние каникулы, а значит, у подростков появится больше свободного времени. Родители, покажите своим детям наше видео, поговорите с ними о таком опасном увлечении, как зацепинг, повторите правила поведения на железной дороге», – говорится в сообщении.
23 апреля в РЖД сообщили, что число аварий на железной дороге в I квартале выросло на 51%. С начала года произошла 71 авария на железнодорожных переездах (по сравнению с 46 инцидентами за аналогичный период 2025 г.). Пострадал 41 человек, 14 из них погибли. Основными причинами аварий было несоблюдение правил дорожного движения и сломавшийся на путях автомобиль.