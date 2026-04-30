РЖД: травмы на железной дороге получили 39 детей в начале 2026 года

23 апреля в РЖД сообщили, что число аварий на железной дороге в I квартале выросло на 51%. С начала года произошла 71 авария на железнодорожных переездах (по сравнению с 46 инцидентами за аналогичный период 2025 г.). Пострадал 41 человек, 14 из них погибли. Основными причинами аварий было несоблюдение правил дорожного движения и сломавшийся на путях автомобиль.