В России число аварий на железной дороге выросло на 51%
С начала года произошла 71 авария на железнодорожных переездах (по сравнению с 46 инцидентами за аналогичный период 2025 г.). Пострадал 41 человек, 14 из них погибли.
«К сожалению, не все водители понимают, что мгновенно поезд остановить невозможно. Основные причины аварий: несоблюдение правил дорожного движения и сломавшийся на путях автомобиль», – говорится в сообщении.
3 апреля в Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов поезда Москва – Челябинск. В нем находились 415 пассажиров, обошлось без погибших. В результате инцидента пострадали 55 человек, часть из них госпитализировали.