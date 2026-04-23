В России число аварий на железной дороге выросло на 51%

Число аварий на железной дороге в России выросло на 51% в I квартале 2026 г., сообщили в РЖД.

С начала года произошла 71 авария на железнодорожных переездах (по сравнению с 46 инцидентами за аналогичный период 2025 г.). Пострадал 41 человек, 14 из них погибли.

«К сожалению, не все водители понимают, что мгновенно поезд остановить невозможно. Основные причины аварий: несоблюдение правил дорожного движения и сломавшийся на путях автомобиль», – говорится в сообщении.

3 апреля в Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов поезда Москва – Челябинск. В нем находились 415 пассажиров, обошлось без погибших. В результате инцидента пострадали 55 человек, часть из них госпитализировали.

В начале февраля в Тамбовской области вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись, пострадавших не было. До этого сход грузовых вагонов произошел на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги. Тогда с рельсов сошли более 20 вагонов состава.

