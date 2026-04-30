Власти сняли оцепление вблизи НПЗ в Туапсе

Возгорание на заводе произошло в результате атаки украинских беспилотников в конце апреля. На фоне этого власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии, а также в море и реку Туапсе.