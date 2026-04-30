Власти сняли оцепление вблизи НПЗ в Туапсе
Оцепление на прилегающей к потушенному в Туапсе нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) территории снято. Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа Евгений Шевченко, передает ТАСС.
«Планируется, что сегодня жители смогут начать возвращаться в свои дома», – говорится в сообщении.
Накануне МЧС объявило о ликвидации открытого горения на НПЗ в Туапсе.
Возгорание на заводе произошло в результате атаки украинских беспилотников в конце апреля. На фоне этого власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии, а также в море и реку Туапсе.
На фоне масштабного пожара власти Краснодарского края рекомендовали жителям Туапсе ограничить пребывание на улице. Также населению посоветовали не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз и курения, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.