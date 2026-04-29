МЧС ликвидировало открытое горение на НПЗ в Туапсе
МЧС РФ ликвидировало открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщает ведомство в мессенджере Max. Это стало возможно с помощью проведения пенной атаки.
«Успешность действий обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ», – сказано в сообщении МЧС.
Пожар на НПЗ в Туапсе произошел в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии.
29 апреля оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Кроме того, населению посоветовали не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз и курения, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти ведут «напряженную работу» по ликвидации последствий разлива нефти с НПЗ после удара ВСУ в Туапсе. Он призвал преждевременно не давать «какие-то оценки» вокруг повреждения НПЗ когда ведется «большая, напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей». Он отметил, что все это является следствием ударов дронов ВСУ.