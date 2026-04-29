МЧС ликвидировало открытое горение на НПЗ в Туапсе

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии.



29 апреля оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Кроме того, населению посоветовали не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз и курения, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.