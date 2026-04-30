Бутягин заявил, что не удивился задержанию в Польше
Российский археолог Александр Бутягин, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными, заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. Об этом он сообщил в комментарии ИС «Вести».
«Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось, но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму», – рассказал он. Археолог также предположил, что инициатива его задержания могла исходить от украинских коллег.
После возвращения Бутягин выразил благодарность за содействие в его освобождении.
28 апреля в рамках обмена с Белоруссией по формуле «пять на пять» Бутягин был освобожден, ему грозила экстрадиция на Украину по уголовному запросу. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что археолог продолжит свою научную и просветительскую работу после выхода на свободу.