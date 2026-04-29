Почему Польша освободила археолога Бутягина по договоренности с Минском

Почему Польша освободила археолога Бутягина по договоренности с МинскомПойти на прямой обмен с Москвой Варшава не могла по политическим причинам
Арестованный в Польше археолог, завсектором археологии Северного Причерноморья Отдела античного мира Эрмитажа Александр Бутягин, которому грозила экстрадиция по уголовному запросу на Украину, 28 апреля освобожден в рамках обмена с Белоруссией по формуле «пять на пять». На первых кадрах после этого, которые опубликовал канал ОНТ, Бутягин в светлой куртке и с цветами в руках направился к ожидавшему его черному автомобилю.
Археолог продолжит свою научную и просветительскую работу после выхода на свободу, заверили в музее. «Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи», – сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина» заявили, что «находятся в истерической эйфории».
По данным ЦОС ФСБ, кроме Бутягина 28 апреля освободили гражданку России, по сведениям властей Молдавии, это Нина Попова – «супруга военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте» в Приднестровье. ТАСС приводит информацию ФСБ, что ее задержали 3 июля 2025 г. в аэропорту Кишинева, «куда она прилетела, надеясь на встречу с мужем». Затем ее приговорили к году тюрьмы «по сфальсифицированному обвинению» в даче взятки пограничнику, а позже возбудили и дело о шпионаже. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.
Минск со своей стороны отпустил находившегося в заключении с 2021 г. журналиста и активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. Он был осужден за «призывы, направленные на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии и разжигание розни», включая комментарии о протестах 2020 г. С просьбой об освобождении сына, как пишет госагентство БелТА, к президенту Александру Лукашенко обращалась мать Почобута. Белоруссия освободила и монаха католического ордена кармелитов Гжегожа Гавела, обвиненного в шпионаже на российско-белорусских учениях «Запад» в 2025 г., пишет издание «Точка».
В Белоруссию после помилования отправили и экс-замдиректора службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана. Он был задержан в Румынии и заочно осужден Кишиневом за разглашение гостайны. Президент Молдавии Майя Санду сказала, что «мы вернули домой двух граждан, которые работают на Республику Молдова, отказавшись взамен от двух заключенных, которые работали против нее».
«Происходящее является кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши», – говорится в сообщении белорусского госагентства БелТА. Переговоры, по их информации, шли с сентября 2025 г. (при этом задержание Бутягина произошло в декабре. – «Ведомости»), а отправной точкой послужило обращение к Лукашенко «отдельных лидеров дружественных Белоруссии стран». КГБ Белоруссии поблагодарил ФСБ за вклад в дело обмена заключенными, а всего в обмене приняли участие спецслужбы семи государств.
В Польше в этот же день на переговорах с представителями МИДа был американский спецпосланник по Белоруссии Джон Коул, ранее неоднократно встречавшийся с Лукашенко. Коул сказал, что его следующий визит в Минск планируется «через две-три недели». Он добавил, что США нацелены на освобождение всех политзаключенных в Белоруссии.
Дело Бутягина
Сторона защиты подчеркивала, что в материалах украинского дела, включая заключение эксперта, «отсутствовали доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба». Защита говорила и об истечении срока давности по вменяемой Бутягину статье (ч. 4 ст. 298 УК Украины – «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия», наказание – до пяти лет тюрьмы).
Власти Украины «с сожалением» узнали о том, что вопреки решению польского суда Бутягин не был экстрадирован в их страну, заявил спикер МИДа Георгий Тихий (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он пообещал «продолжить применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров».
Источник «Ведомостей», близкий к защите Бутягина, отмечает, что освобождение археолога через Белоруссию произошло потому, что «прямо в Россию [было] политически неприемлемо для Варшавы». «Ведомости» направили запрос официальному представителю МИД РФ.
Власти Польши освободили Бутягина на фоне резонанса, случай с его задержанием был вопиющим, говорит советник директора РИСИ Дмитрий Буневич. Если бы археолога экстрадировали на Украину, это создало бы опасность здоровью ученого и возмущение в научной среде, считает Буневич. Поэтому, продолжает он, в польском МИДе поняли, что выдача ударит по авторитету Варшавы, а польские ученые окажутся в неудобном положении. Обмен интересен Польше в ее стремлении доказать важность в Евросоюзе и на восточном фланге НАТО. Белоруссия и Лукашенко, в свою очередь, сыграли закономерно, в тесной координации с Москвой и в соответствии с политическим стилем белорусского президента, считает эксперт: «История с Бутягиным – очередное подтверждение проверенных отношений Москвы и Минска».
Польша могла поставить помилование или амнистию в зависимость от условий, например освобождение Минском ее гражданина, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Посредничество при обменах – один из способов мирного разрешения споров, предусмотренный даже в Уставе ООН (п. 1 ст. 33), напоминает юрист.
Но то, что обмен прошел по инициативе спецслужб, а не по официальному запросу о выдаче, выводит его из сферы действия международно-правовых механизмов, указывает практикующий в Страсбурге и представляющий заявителей в ЕСПЧ юрист Александр Суржин. Обмен был до окончательного юридического решения в удерживающем государстве, Польше, отмечает Суржин: «Ни Европейская конвенция о выдаче 1957 г., ни Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 г. и Дополнительный протокол к ней 1997 г. неприменимы – судебное решение об экстрадиции от 18 марта 2026 г. не вступило в законную силу и было в стадии обжалования».
Но, по мнению юриста, у Бутягина, если он не договорился об обратном, остается право иска к властям Польши. В частности, за прямой и косвенный ущерб по неправомерному удержанию по ст. 41 Европейской конвенции по правам человека в СИЗО Бялоленка в Варшаве, по ст. 3 и 5 ЕКПЧ в отношении лиц, содержащихся в СИЗО до вступления приговора в силу, и др., уточнил он.