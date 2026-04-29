Почему Польша освободила археолога Бутягина по договоренности с Минском

Бутягина задержали по запросу Украины 4 декабря 2025 г. в Варшаве, куда он приехал с лекцией «Последний день Помпеи», организованной фондом Curiosophy (основан медиаменеджером Митей Алешковским, признан иноагентом в России). Киев преследует ученого за «незаконные археологические поиски» в Крыму. Бутягина обвинили в уничтожении объектов культурного наследия на 200 млн гривен (около $4,6 млн). Российская экспедиция Эрмитажа во главе с Бутягиным работает в Крыму в античном городище Мирмекий с 1999 г. А Мирмекийский отряд Ленинградского отделения Института археологии РАН работал там же в 1960–1990-е гг.

Сторона защиты подчеркивала, что в материалах украинского дела, включая заключение эксперта, «отсутствовали доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба». Защита говорила и об истечении срока давности по вменяемой Бутягину статье (ч. 4 ст. 298 УК Украины – «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия», наказание – до пяти лет тюрьмы).