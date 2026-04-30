В очереди на Крымском мосту стоят более 1300 автомобилей
Очереди на ручной досмотр на Крымском мосту ожидают 1380 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале об оперативной информации по ситуации на мосту.
Со стороны Тамани в очереди остановлены 730 автомобилей. Водители могут ожидать проезда до трех часов. Со стороны Керчи на мосту находятся 650 транспортных средств со временем ожидания более двух часов.
Движение на мосту было остановлено в период с 3:11 до 12:10. Из-за этого в пути задерживались несколько поездов «Таврия». Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщал о задержках от получаса до 4,5 часа. Остановлены были составы, движущиеся из Минеральных Вод в Симферополь, из Москвы в Евпаторию, из Москвы в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Евпаторию, а также поезда обратных направлений.