Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Минтруд опубликовал проект календаря рабочих и праздничных дней на 2027 г. В нем новогодние каникулы в России предлагается установить с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г., сообщил министр труда Антон Котяков.

По его словам, перенос выходных позволяет оптимально распределить время труда и отдыха. «В 2027 г., благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября», – пояснил Котяков.

Согласно проекту, предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января – на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля – на понедельник 22 февраля.

С учетом переносов россияне в 2027 г. будут отдыхать:

  • с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г.

  • с 21 по 23 февраля

  • с 6 по 8 марта

  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая

  • с 12 по 14 июня

  • с 4 по 7 ноября

  • 31 декабря 2027 г.

Предыдущий календарь праздничных дней на 2026 г. был утвержден в сентябре 2025 г. В текущем году новогодние каникулы составили 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Кроме того, по три дня отдыха было ко Дню защитника Отечества (с 21 по 23 февраля) и на Международный женский день (с 7 по 9 марта). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 число (три дня). Также выходным будет 4 ноября – в честь Дня народного единства.

