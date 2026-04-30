Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Предыдущий календарь праздничных дней на 2026 г. был утвержден в сентябре 2025 г. В текущем году новогодние каникулы составили 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Кроме того, по три дня отдыха было ко Дню защитника Отечества (с 21 по 23 февраля) и на Международный женский день (с 7 по 9 марта). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 число (три дня). Также выходным будет 4 ноября – в честь Дня народного единства.