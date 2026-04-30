Главу СК «Автодор» будут судить по делу о хищении 18 млрд рублей
Верховный суд РФ передал в районный суд Москвы уголовное дело о хищении более 18 млрд руб. в отношении главы строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.
По версии следствия, Шайдуллин обвиняется в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств. Согласно материалам дела, он действовал в сговоре с субподрядчиком и организовал незаконное присвоение бюджетных средств при строительстве участка федеральной трассы М-12. Общий ущерб оценивается более чем в 18 млрд руб.
В октябре 2025 г. Басманный суд арестовал Шайдуллина по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Строительная компания «Автодор» – дочернее общество госкомпании «Российские автомобильные дороги».