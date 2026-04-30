Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK87+0,05%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%RGBITR780,68+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд взыскал имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей

Ведомости

Зеленоградский суд удовлетворил иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому на общую сумму 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Из искового заявления следовало, что Романовский В.А. приобрел коррупционным путем имущество на сумму свыше 500 млн руб. Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили», – говорится в сообщении. Суд также взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн руб. и государственную пошлину в размере 900 000 руб. Как отметили в пресс-службе, решение обращено к немедленному исполнению.

В апреле Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Романовского и связанных с ним лиц, в том числе жилого дома, четырех квартир и 11 нежилых помещений, а также 60,5 млн руб. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием документа. Иск был подан в Зеленоградский районный суд Москвы 13 апреля.

По словам источника, иск к Романовскому подан из-за системного нарушения антикоррупционного законодательства в период службы чиновника в таможенных органах, установили в прокуратуре.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь