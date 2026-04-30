Суд взыскал имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей
Зеленоградский суд удовлетворил иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому на общую сумму 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Из искового заявления следовало, что Романовский В.А. приобрел коррупционным путем имущество на сумму свыше 500 млн руб. Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили», – говорится в сообщении. Суд также взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн руб. и государственную пошлину в размере 900 000 руб. Как отметили в пресс-службе, решение обращено к немедленному исполнению.
В апреле Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Романовского и связанных с ним лиц, в том числе жилого дома, четырех квартир и 11 нежилых помещений, а также 60,5 млн руб. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием документа. Иск был подан в Зеленоградский районный суд Москвы 13 апреля.
По словам источника, иск к Романовскому подан из-за системного нарушения антикоррупционного законодательства в период службы чиновника в таможенных органах, установили в прокуратуре.