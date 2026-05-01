Три подростка пострадали при ударе дрона на границе Запорожской области
Трое подростков получили ранения в результате удара беспилотника по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко в мессенджере Max.
По его словам, инцидент произошел поздно вечером 30 апреля. «В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет», – написал он.
Двое пострадавших с травмами средней степени тяжести были доставлены в Симферополь. Состояние третьего, 15-летнего подростка, оценивается как крайне тяжелое. Как отметил Черевко, после стабилизации его планируют транспортировать санитарным автомобилем в Симферополь, так как ранее рассматривалась возможность эвакуации в Мелитополь, но принять пациента там не смогли.
Он также сообщил, что мать пострадавших, беременная четвертым ребенком, находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область в ночь на 1 мая была повреждена энергетическая инфраструктура региона.