СК возбудил дело после обнаружения частей тела мужчины в пакетах в Ленобласти

По версии следствия, в тот же день мужчина усадил девочку в автомобиль и поехал с ней в сторону хутора Белого. В ходе движения он задушил ребенка, после чего вывез тело за пределы хутора и скрыл его в районе водоема. Затем обвиняемый уехал из Темрюкского района. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанному предъявили обвинение. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте.