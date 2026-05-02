Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК возбудил дело после обнаружения частей тела мужчины в пакетах в Ленобласти

Ведомости

Следственный отдел по Всеволожску возбудил уголовное дело после обнаружения в канаве у поселка имени Свердлова фрагментов тела человека в пяти пакетах. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Ведомство возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На место происшествия направилась следственно-оперативная группа. Сейчас по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначено несколько судебных экспертиз. Устанавливается личность погибшего и лиц, причастных к преступлению.

29 апреля СК объявил о задержании 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края. Девочка вышла из дома на прогулку в поселке Стрелка 24 апреля, с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

По версии следствия, в тот же день мужчина усадил девочку в автомобиль и поехал с ней в сторону хутора Белого. В ходе движения он задушил ребенка, после чего вывез тело за пределы хутора и скрыл его в районе водоема. Затем обвиняемый уехал из Темрюкского района. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанному предъявили обвинение. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте.

