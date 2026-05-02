Жители Москвы и Подмосковья сообщают о сбоях в работе домашнего интернета

Жители Москвы и Подмосковья сообщают о сбоях в работе домашнего интернетаЖалобы поступают от клиентов Моснета, Инеткома, АСВТ, CityLink и Ростелекома
Пользователи жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
По состоянию на 16:15 мск на работу домашнего интернета за сутки пожаловались 2200 человек из Москвы и 1600 из Подмосковья. На проблемы в работе интернет-провайдера Моснет указали 14% россиян, Инетком – 7%, АСВТ – 7%, CityLink – 6%, Ростелеком – 3%.
21 марта Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при угрозах безопасности со стороны беспилотников в российских регионах точечно отключается мобильный интернет. Меры снижают точность наведения дронов и помогают противостоять атакам. Отключения по причинам безопасности не касаются домашнего интернета, поскольку проводные технологии не относятся к БПЛА и не применяются для ударов.
«Белый список» онлайн-сервисов, которые доступны в условиях ограничений мобильного интернета, был создан 5 сентября 2025 г. В него входят сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки и несколько СМИ, включая «Ведомости».
23 апреля 2026 г. Минцифры расширило «белый список». Количество онлайн-сервисов в нем превысило 500.