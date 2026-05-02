Жители Москвы и Подмосковья сообщают о сбоях в работе домашнего интернета

21 марта Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при угрозах безопасности со стороны беспилотников в российских регионах точечно отключается мобильный интернет. Меры снижают точность наведения дронов и помогают противостоять атакам. Отключения по причинам безопасности не касаются домашнего интернета, поскольку проводные технологии не относятся к БПЛА и не применяются для ударов.