Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров

Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеровОтключения по причинам безопасности не касаются домашнего интернета
Минцифры России назвало фейком сообщения в СМИ о внедрении системы «белых списков» для домашнего интернета в Москве. Необходимости в этом нет, говорится в сообщении ведомства в Max.
В министерстве пояснили, что при угрозах безопасности со стороны беспилотников в нескольких российских регионах точечно отключается мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения дронов и помогают противостоять атакам. Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не имеют отношения к БПЛА и не используются для ударов.
20 марта Telegram-канал Mash писал, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков», аналогичную работающей на мобильной сети. По его данным, такую задачу дали в большинстве операторов.
«Ростелеком» тоже опроверг информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета.
В сентября 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» – перечень социально значимых интернет-ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета. В него вошли сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки (Альфа-банк, ВТБ, ПСБ), супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), соцсети и мессенджеры («В контакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), ряд СМИ (в том числе «Ведомости»), отдельные сервисы доставки, транспорта, путешествий, такси и личные кабинеты операторов связи.
18 марта 2026 г. депутаты Госдумы написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, что в условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, а все остальные сайты и цифровые платформы оказываются отрезанными от пользователей.