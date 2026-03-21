Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров

В министерстве пояснили, что при угрозах безопасности со стороны беспилотников в нескольких российских регионах точечно отключается мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения дронов и помогают противостоять атакам. Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не имеют отношения к БПЛА и не используются для ударов.