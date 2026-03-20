Депутаты попросили ФАС и Минцифры объяснить принцип формирования «белых списков»Текущий механизм дает преференции отдельным сервисам, считают они
В условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, в то время как все остальные сайты и цифровые платформы оказываются отрезанными от пользователей. Об этом депутаты Госдумы Алексей Куринный, Сергей Обухов, Евгений Бессонов, Ольга Алимова и Денис Парфенов (все от КПРФ) написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Обращения, направленные чиновникам 18 марта, есть в распоряжении «Ведомостей».
Парламентарии обратились в Минцифры с требованием разъяснить критерии попадания в «белый список» и к ФАС – с вопросом, соответствует ли создание «белого списка» действующему законодательству.