Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Финансы

Набиуллина: все банки России должны быть в «белом списке»

Все банки в России должны быть в «белом списке» Минцифры, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение в списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Набиуллина подчеркнула, что такие меры уже обсуждаются с регуляторами.

Ранее депутаты Госдумы написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, что в условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, в то время как все остальные сайты и цифровые платформы оказываются отрезанными от пользователей.

5 сентября 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» – это перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него включены официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки (Альфа-банк, ВТБ, ПСБ), супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), соцсети и мессенджеры («В контакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), ряд СМИ (в том числе «Ведомости»), отдельные сервисы доставки, транспорта, путешествий, такси, а также личные кабинеты операторов связи. Сами операторы связи не могут по собственному решению добавлять или убирать из списка какие-либо ресурсы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её