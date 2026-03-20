Набиуллина: все банки России должны быть в «белом списке»
Все банки в России должны быть в «белом списке» Минцифры, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение в списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Набиуллина подчеркнула, что такие меры уже обсуждаются с регуляторами.
Ранее депутаты Госдумы написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, что в условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, в то время как все остальные сайты и цифровые платформы оказываются отрезанными от пользователей.
5 сентября 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» – это перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него включены официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки (Альфа-банк, ВТБ, ПСБ), супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), соцсети и мессенджеры («В контакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), ряд СМИ (в том числе «Ведомости»), отдельные сервисы доставки, транспорта, путешествий, такси, а также личные кабинеты операторов связи. Сами операторы связи не могут по собственному решению добавлять или убирать из списка какие-либо ресурсы.