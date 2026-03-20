Набиуллина: все банки России должны быть в «белом списке»

5 сентября 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» – это перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него включены официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки (Альфа-банк, ВТБ, ПСБ), супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), соцсети и мессенджеры («В контакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), ряд СМИ (в том числе «Ведомости»), отдельные сервисы доставки, транспорта, путешествий, такси, а также личные кабинеты операторов связи. Сами операторы связи не могут по собственному решению добавлять или убирать из списка какие-либо ресурсы.