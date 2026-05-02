Источник «Ведомостей»: дело зампреда ВЭБа связано с санацией банков в 2016 году

Суд отправил Артема Довлатова под домашний арест на два месяца
Уголовное дело в отношении члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова касается событий 2016 г., связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Довлатов однозначно не был должностным лицом, единолично принимавшим решения, и не имел возможности определять их условия единолично», – отметил собеседник «Ведомостей».

До 26 февраля 2016 г. руководителем госкорпорации был Владимир Дмитриев, которого сменил на этом посту Сергей Горьков.

2 мая РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Довлатову предъявили обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 285 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

Крупнейшие санации банков

Финансы / Фото

27 апреля в отношении него проводились следственные действия. Уже через несколько дней московский суд, рассмотрев ходатайство следователя МВД, отправил Довлатова под домашний арест сроком на два месяца. Решение должно вступить в силу 5 мая.

Довлатов был назначен советником председателя Внешэкономбанка и старшим вице-президентом по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами Внешэкономбанка в марте 2016 г. С 2017 г. работает заместителем председателя ВЭБ.РФ.

Летом 2025 г. кандидатура Довлатова рассматривалась на пост генерального директора ГТЛК, писали «Ведомости». В 2020 г. он занял пост замгендиректора компании, но покинул его спустя несколько месяцев.

