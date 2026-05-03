В «Шереметьево» объяснили очереди усиленным контролем на прилете
Из-за усиленного контроля пассажиров международных рейсов в «Шереметьево» время прохождения таможенных процедур может увеличиться. Об этом заявили в пресс-службе международного аэропорта.
«В связи с усиленными мерами контроля, проводимыми государственными органами, пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей», – говорится в сообщении.
В аэропорту подчеркнули, что распространяемая информация о связи очередей с планом «ковер» не соответствует действительности. В пресс-службе также уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме.
Пассажиры внутренних рейсов, а также пассажиры, вылетающие из «Шереметьево», обслуживаются в обычном режиме, говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что его службы усилены из-за возможных скоплений пассажиров международных рейсов. Сотрудники в залах прилета оказывают помощь людям. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам и пассажирам с детьми – они обслуживаются вне очереди.