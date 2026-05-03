В БЖД рассказали о задержках поездов из Калининграда из-за аварии в Литве

По данным БЖД, поезд №80 Калининград – Санкт-Петербург (отправление из Калининграда 3 мая, прибытие в Санкт-Петербург 4 мая) поступил на Белорусскую железную дорогу с задержкой в четыре часа. Поезда №360 Калининград – Адлер (отправление 2 мая) и №148 Калининград – Москва (отправление 2 мая) следуют по территории Литвы с отклонением от графика более 18 часов. В РЖД сообщали, что также задержался поезд №147 Москва – Калининград. По информации БЖД, максимальное время задержки составило 8 часов.