Самолет врезался в столб перед посадкой в Нью-Джерси

3 мая в Техасе потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находились четверо участников спортивной команды по пиклболу. На борту были пять человек, включая пилота. Выживших нет. Позднее стало известно, что в полете у воздушного судна возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отмечала, что перед исчезновением с радаров самолет выполнял необычные маневры.