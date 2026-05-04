Самолет врезался в столб перед посадкой в Нью-Джерси
Самолет United Airlines Holdings перед посадкой в международном аэропорту «Ньюарк Либерти» в Нью-Джерси задел фонарный столб на соседнем шоссе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.
По данным агентства, самолет выполнял рейс из Венеции. Он благополучно приземлился.
3 мая в Техасе потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находились четверо участников спортивной команды по пиклболу. На борту были пять человек, включая пилота. Выживших нет. Позднее стало известно, что в полете у воздушного судна возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отмечала, что перед исчезновением с радаров самолет выполнял необычные маневры.