CNY Бирж.10,984+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,24-0,19%RTSI1 117,4-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,62+0,25%
Главная / Общество /

Возвращения ушедших брендов хотят 84% молодых россиян

Ведомости

Среди россиян от 18 до 29 лет, опрошенных ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89», возвращения ушедших брендов хотят 84%.

В группе респондентов от 60 лет доля граждан с такой позицией составляет 38%.

В целом 56% участников опроса хотели бы возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере. Еще 27% не хотят этого. 17% респондентов не смогли ответить на вопрос о возвращении компаний.

Опрос был проведен среди 2042 россиян старше 18 лет в феврале – марте 2026 г.

25 марта «Ведомости» писали, что компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России более $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. В 2021 г. они заработали более $280 млрд, а в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд меньше нормы ежегодно.

