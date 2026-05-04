Возвращения ушедших брендов хотят 84% молодых россиян
Среди россиян от 18 до 29 лет, опрошенных ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89», возвращения ушедших брендов хотят 84%.
В группе респондентов от 60 лет доля граждан с такой позицией составляет 38%.
В целом 56% участников опроса хотели бы возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере. Еще 27% не хотят этого. 17% респондентов не смогли ответить на вопрос о возвращении компаний.
Опрос был проведен среди 2042 россиян старше 18 лет в феврале – марте 2026 г.
25 марта «Ведомости» писали, что компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России более $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. В 2021 г. они заработали более $280 млрд, а в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд меньше нормы ежегодно.