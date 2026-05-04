CNY Бирж.10,984+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,27-0,19%RTSI1 117,41-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,62+0,25%
Главная / Общество /

МЧС: восемь человек погибли в угольном разрезе в Магаданской области

Ведомости

На Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области завершены поисково-спасательные работы – из-под завалов извлечены тела всех восьми погибших. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Вячеслав Козлов.

«Сегодня на месте обрушения горной массы в Сусуманском городском округе обнаружены еще четверо погибших работников угольного предприятия», – говорится в сообщении. По данным спасателей, людей под завалами больше нет.

Всего за время операции специалисты разобрали и вывезли более 15 000 куб. м горной массы, а также извлекли три единицы техники. Сейчас ведется работа с родственниками погибших.

Обрушение произошло 30 апреля на разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском округе. Под завалами оказались восемь человек, их поиски велись круглосуточно. Ситуация находилась на контроле губернатора Магаданской области Сергея Носова. 3 мая были найдены тела четырех погибших.

По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По ней грозит до семи лет лишения свободы. Все подробности и причины произошедшего выясняются.

