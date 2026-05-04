МЧС: восемь человек погибли в угольном разрезе в Магаданской области
На Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области завершены поисково-спасательные работы – из-под завалов извлечены тела всех восьми погибших. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Вячеслав Козлов.
«Сегодня на месте обрушения горной массы в Сусуманском городском округе обнаружены еще четверо погибших работников угольного предприятия», – говорится в сообщении. По данным спасателей, людей под завалами больше нет.
Всего за время операции специалисты разобрали и вывезли более 15 000 куб. м горной массы, а также извлекли три единицы техники. Сейчас ведется работа с родственниками погибших.
Обрушение произошло 30 апреля на разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском округе. Под завалами оказались восемь человек, их поиски велись круглосуточно. Ситуация находилась на контроле губернатора Магаданской области Сергея Носова. 3 мая были найдены тела четырех погибших.
По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По ней грозит до семи лет лишения свободы. Все подробности и причины произошедшего выясняются.