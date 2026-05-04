Освобожденный археолог Бутягин вернулся к работе в Эрмитаже

4 декабря 2025 г. Бутягина задержали по запросу Украины в Варшаве, куда он приехал с лекциями. Суд принял решение о его аресте, который продлевался. Археолог должен был находиться в СИЗО до 1 июня. Украинская сторона добивалась его экстрадиции по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию, но защита планировала обжаловать это решение.