Освобожденный археолог Бутягин вернулся к работе в Эрмитаже

Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из-под ареста в Варшаве в рамках обмена, вернулся к своей работе в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции.

«Александр Михайлович Бутягин вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену», – сказал Пиотровский (цитата по ТАСС).

4 декабря 2025 г. Бутягина задержали по запросу Украины в Варшаве, куда он приехал с лекциями. Суд принял решение о его аресте, который продлевался. Археолог должен был находиться в СИЗО до 1 июня. Украинская сторона добивалась его экстрадиции по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию, но защита планировала обжаловать это решение.

28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе. Обмен прошел по формуле «пять на пять» при участии граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. По словам представителей Эрмитажа, археолог продолжит научную и просветительскую деятельность.

