Пиотровский: Бутягина задержали в результате действий его «псевдодрузей»
Задержание российского археолога Александра Бутягина является частью большой политической кампании и произошло в результате приглашения его «псевдодрузей». Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
«Операция Бутягин» является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и во введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Пиотровского, «псевдодрузья» Бутягина «заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб».
28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять» с участием граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. 1 мая он вернулся в Санкт-Петербург.
Археолога задержали по запросу Украины в Варшаве в декабре 2025 г., ему грозила экстрадиция на Украину по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Утверждалось, что раскопки привели к ущербу в 200 млн гривен, или около $4,6 млн.