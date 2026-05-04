YDEX4 037-0,57%CNY Бирж.11,04+0,57%IMOEX2 627,33-1,16%RTSI1 106,49-1,16%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Главная / Общество /

Пиотровский: Бутягина задержали в результате действий его «псевдодрузей»

Ведомости

Задержание российского археолога Александра Бутягина является частью большой политической кампании и произошло в результате приглашения его «псевдодрузей». Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Операция Бутягин» является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и во введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Пиотровского, «псевдодрузья» Бутягина «заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб».

Почему Польша освободила археолога Бутягина по договоренности с Минском

Политика / Международные отношения

28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять» с участием граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. 1 мая он вернулся в Санкт-Петербург.

Археолога задержали по запросу Украины в Варшаве в декабре 2025 г., ему грозила экстрадиция на Украину по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Утверждалось, что раскопки привели к ущербу в 200 млн гривен, или около $4,6 млн.

