Пиотровский: Бутягина задержали в результате действий его «псевдодрузей»

Археолога задержали по запросу Украины в Варшаве в декабре 2025 г., ему грозила экстрадиция на Украину по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Утверждалось, что раскопки привели к ущербу в 200 млн гривен, или около $4,6 млн.