«КамАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
На внутренней стороне МКАД на 41-м км в районе Теплого стана произошло массовое ДТП с участием грузовика. Повреждены 14 автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель «КамАЗа» врезался в стоящие машины. «В результате дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый», – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
25 апреля также сообщалось, что в Москве водитель автомобиля Porsche врезался в забор усадьбы П. В. Цигеля на Лучевом проспекте. Тогда никто не пострадал, однако автомобиль повредил часть ограждения.