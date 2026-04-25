Водитель на Porsche снес забор «дачи Берии» в Москве
Водитель на Porsche врезался в забор усадьбы П. В. Цигеля на востоке Москвы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль снес часть ограждения.
Усадьба расположена на Лучевом проспекте. Она была дачей первого заместителя председателя Совета Министров и главы МВД СССР, маршала Советского Союза Лаврентия Берии.
7 марта машина врезалась в двери одного из выходов станции «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Пассажиров в момент инцидента у дверей не было, но выход из вестибюля временно закрывали.