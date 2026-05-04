Около 50 рейсов задерживаются во «Внуково»
Около 50 рейсов на прилет и вылет задерживаются или отменены в московском аэропорту «Внуково» после введения ограничений на полеты. Это следует из данных онлайн-табло авиагавани.
В 14:41 мск Росавиация сообщила об отмене ограничений во «Внуково». О введении меры сообщалось в 11:45 мск 4 июля.
Аэропорт сообщил, что предпринимаются все меры для восстановления штатного режима работы. Задержанные самолеты готовятся к вылету. Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков и через чат-бот в Max.
С раннего утра 4 мая силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Ночью БПЛА влетел в здание в районе улицы Мосфильмовской. Обошлось без пострадавших.