Стала известна причина массового ДТП с «Камазом» на МКАД в Москве
Причиной массового ДТП на 41-м км внутренней стороны МКАД стал отказ тормозной системы грузовика. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
По данным ведомства, такую версию озвучил водитель «Камаза» 1992 г. рождения. Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы, включая вопрос прохождения техосмотра.
В результате аварии, по предварительным данным, погибших нет. На месте работают оперативные службы. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты – через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.
До этого сообщалось, что днем 4 мая грузовик протаранил 14 стоявших автомобилей. По данным Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый.