ФСБ задержала медика в ДНР по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике (ДНР) работника медицинского учреждения по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
Как утверждают в ФСБ, задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России в Харцызске и Макеевке. Кроме того, по информации ведомства, он передавал украинской стороне данные о пациентах, пострадавших в результате атак.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
4 мая житель Костромы осужден на 20 лет за госизмену и участие в деятельности украинской террористической организации. 34-летний Ларионов А.С. через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Он был готов передавать куратору фото- и видеоматериалы и помогать в действиях против безопасности России.