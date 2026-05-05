Московский Кремль закроют для посетителей 9 мая

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы. В Минобороне также сообщили, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск.