Главная / Общество /

Московский Кремль закроют для посетителей 9 мая

Ведомости

Доступ на территорию Московского Кремля 9 мая будет полностью закрыт. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России, передает «РИА Новости».

В информационном сообщении ФСО отметили, что церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади также не состоится.

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы. В Минобороне также сообщили, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск.

Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

