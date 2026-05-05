Московский Кремль закроют для посетителей 9 мая
Доступ на территорию Московского Кремля 9 мая будет полностью закрыт. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России, передает «РИА Новости».
В информационном сообщении ФСО отметили, что церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади также не состоится.
29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы. В Минобороне также сообщили, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск.
Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.