Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам под флагом РФ
Международная федерация ММА (IMMAF) восстановила членство Союза ММА России и допустила российских юниоров к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, соответствующее решение принял исполком федерации. Уже в этом году победители первенства России среди спортсменов 12–17 лет смогут выступить на международных турнирах под флагом России. Дегтярев отметил, что это решение стало первым шагом к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену.
Он также поблагодарил команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за продвижение российских спортсменов на международном уровне.
В апреле исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российских спортсменов юниорского и молодежного возраста, а также параатлетов к международным соревнованиям соответствующих категорий. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) также разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами.