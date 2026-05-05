LKOH5 228,5+0,22%CNY Бирж.11,045+0,26%IMOEX2 648,91+1,07%RTSI1 106,15+1,07%RGBI119,55-0,13%RGBITR780,97-0,09%
Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам под флагом РФ

Международная федерация ММА (IMMAF) восстановила членство Союза ММА России и допустила российских юниоров к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, соответствующее решение принял исполком федерации. Уже в этом году победители первенства России среди спортсменов 12–17 лет смогут выступить на международных турнирах под флагом России. Дегтярев отметил, что это решение стало первым шагом к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену.

Он также поблагодарил команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за продвижение российских спортсменов на международном уровне.

В апреле исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российских спортсменов юниорского и молодежного возраста, а также параатлетов к международным соревнованиям соответствующих категорий. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) также разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами.

