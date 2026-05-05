LKOH5 228,5+0,22%CNY Бирж.11,044+0,25%IMOEX2 649,19+1,08%RTSI1 106,26+1,08%RGBI119,55-0,13%RGBITR780,97-0,09%
Общество

Экс-главе Марий Эл Маркелову заменили лишение свободы принудительными работами

Рязанский областной суд оставил в силе решение о замене лишения свободы бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову на принудительные работы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Апелляцию прокуратуры, оспаривавшую решение Скопинского районного суда, отклонили. «Неотбытая часть наказания Маркелову заменена на принудительные работы», – уточнили в суде.

Маркелов возглавлял Марий Эл в 2001–2017 гг. и был задержан в апреле 2017 г. В феврале 2021 г. суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 235 млн руб. и лишению государственных наград.

Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вину Маркелов не признал. Решение пытались обжаловать, но в июле 2021 г. суд оставил в силе приговор.

