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Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии по делу о взятке

Ведомости

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии, также назначив ему 235 млн руб. штрафа по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, сообщил ТАСС. 

Оглашение приговора объемом более 400 страниц заняло у суда неделю, пишет РБК. «Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. руб.», — заявил судья. Свою вину Маркелов не признал.

Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина. Позже его задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года. 

Маркелову предъявлены обвинения по трем статьям УК – получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Маркелов, согласно данным стороны обвинения, получил взятки общей суммой более 235 млн руб. от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в 2014–2016 гг., оказав в ответ господдержку на сумму более 5 млрд руб. Он был задержан в апреле 2017 г. и все это время содержался в СИЗО.

По делу Маркелова в 2019 г. Нижегородский районный суд взыскал с экс-главы республики и 10 соответчиков по делу (двух физлиц и восьми юрлиц) в доход государства имущество на 2,2 млрд руб. Были изъяты 122 объекта недвижимости, 16 автомобилей, предметы роскоши, золотые слитки и драгоценные монеты.

Ранее по теме: Бывший глава Республики Марий Эл признан виновным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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