Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии по делу о взятке
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии, также назначив ему 235 млн руб. штрафа по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, сообщил ТАСС.
Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина. Позже его задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года.
Маркелову предъявлены обвинения по трем статьям УК – получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Маркелов, согласно данным стороны обвинения, получил взятки общей суммой более 235 млн руб. от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в 2014–2016 гг., оказав в ответ господдержку на сумму более 5 млрд руб. Он был задержан в апреле 2017 г. и все это время содержался в СИЗО.
По делу Маркелова в 2019 г. Нижегородский районный суд взыскал с экс-главы республики и 10 соответчиков по делу (двух физлиц и восьми юрлиц) в доход государства имущество на 2,2 млрд руб. Были изъяты 122 объекта недвижимости, 16 автомобилей, предметы роскоши, золотые слитки и драгоценные монеты.