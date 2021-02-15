Бывший глава Республики Марий Эл признан виновным

Бывший глава Республики Марий Эл признан виновнымЛеониду Маркелову грозит 17 лет лишения свободы
Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов 15 февраля Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода признан виновным. Прокурор требует приговорить его к 17 годам лишения свободы, резолютивную часть приговора судья обещал огласить 24 февраля.
Маркелову предъявлены обвинения по трем статьям УК – получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Маркелов, согласно данным стороны обвинения, получил взятки общей суммой более 235 млн руб. от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в 2014–2016 гг., оказав в ответ господдержку на сумму более 5 млрд руб. Он был задержан в апреле 2017 г. и все это время содержался в СИЗО.