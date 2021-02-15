Бывший глава Республики Марий Эл признан виновным

Маркелову предъявлены обвинения по трем статьям УК – получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Маркелов, согласно данным стороны обвинения, получил взятки общей суммой более 235 млн руб. от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в 2014–2016 гг., оказав в ответ господдержку на сумму более 5 млрд руб. Он был задержан в апреле 2017 г. и все это время содержался в СИЗО.