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Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 374 млн руб

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Ленинский суд Ульяновска изъял имущество обвиненного во взяточничестве бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на сумму более 374 млрд руб, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Суд удовлетворил ходатайство обвинения об изъятии в казну имущества, приобретенного Маркеловым и другими фигурантами уголовного дела дела коррупционным путем. «Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей», — говорится в сообщении. 

Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина, позже экс-губернатора задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года. 

По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). В 2018 г. ему также были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных