Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 374 млн руб
Ленинский суд Ульяновска изъял имущество обвиненного во взяточничестве бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на сумму более 374 млрд руб, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения об изъятии в казну имущества, приобретенного Маркеловым и другими фигурантами уголовного дела дела коррупционным путем. «Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей», — говорится в сообщении.
Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина, позже экс-губернатора задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года.
По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). В 2018 г. ему также были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.