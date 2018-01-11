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Экс-главу Марий Эл обвинили в незаконном хранении оружия

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, арестованного по делу о взяточничестве, обвинили в незаконном хранении и приобретении оружия. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в четверг рассматривается вопрос о продлении Маркелову срока ареста.

«26 декабря 2017 г. Маркелову предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и приобретение оружия)», - передает «Интерфакс» слова следователя.

Маркелов находится под арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по делу проходит директор «Телекомпании 12 регион» Наталья Кожанова, она обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба фигуранта отрицают свою вину.