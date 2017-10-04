Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-главе Марий Эл Маркелову

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции, и фигурантке его дела Наталье Кожановой.

«Постановление Басманного суда Москвы от 11 сентября оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Таким образом, Маркелов и Кожанова останутся под стражей до 12 декабря.

Экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), директору компании «Телекомпании 12 Регион» Кожановой - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Оба фигуранта отрицают свою вину.